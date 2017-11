Nouveau UAZ Pickup: quand le neuf est moins cher que le vieux

© Sputnik. Vitaly Ankov Les «Patriots» russes débarquent au Mexique

Le fabricant russe d'automobiles UAZ a lancé la nouvelle version de base Classic de son modèle UAZ Pickup. Cette nouvelle version du tout-terrain russe sera moins chère que le modèle Standart produit depuis 2008, annonce le service de presse d'UAZ.

«Du fait de la popularité du modèle Pickup, l'entreprise a lancé le tout-terrain de la nouvelle série Classic. Le prix de la nouvelle version de l'automobile commence à 699.000 roubles [10.000 EUR, ndlr], quand le véhicule de l'option Standart coûte 877.000 roubles [13.000 EUR, ndlr]», souligne le service de presse.

Le tout-terrain est équipé d'un réglage du volant, de vitres électriques et d'un verrouillage centralisé des portes.

La société prévoit des programmes de prêts d'aide à l'achat pour ce modèle pour les petites entreprises et les producteurs agricoles.

UAZ se spécialise dans la production des automobiles tout-terrain utilitaires acceptant de multiples options et fonctions. Depuis sa fondation en 1941, l'usine a produit plus de cinq millions de véhicules. Sa capacité de production est de 95.000 automobiles par an.