Un milliard USD pour une cryptomonnaie parodique? Ses créateurs sont perplexes

La monnaie virtuelle Dogecoin, qui rend hommage au mème internet «Doge» et met en vedette un chien Shiba Inu, a connu une ascension fulgurante au début de 2018, sa capitalisation dépassant un milliard de dollars, d’après la plateforme CoinMarketCap.

​Ces dernières 24 heures, le volume total des ventes du Dogecoin, basé sur la technologie du Litecoin, a été supérieur à 296 millions de dollars. Le prix de cette cryptomonnaie a augmenté de plus de 400% en un mois, battant un nouveau record (0,01 dollar) le 4 janvier dernier.

​

Selon le créateur du projet, Jackson Palmer, qui a quitté l’équipe de Dogecoin en 2015, il s’agit d’un phénomène inquiétant.

«J’ai confiance dans l’équipe de développement de Dogecoin Core pour garder le logiciel stable et sécurisé, mais je pense que cela en dit long sur l’état de la cryptosphère en général qu’une monnaie avec un chien comme mascotte et qui n’a pas publié de mise à jour du logiciel depuis plus de 2 ans atteigne une capitalisation boursière supérieure à un milliard de dollars», a indiqué M.Palmer cité par les médias.

Selon lui, il est préoccupant que la plupart des discussions dans les médias et entre spécialistes portent sur le potentiel d’investissement des cryptomonnaies, puisque cela détourne l’attention des technologies de base et des objectifs de ce mouvement.

«C’est un peu effrayant quand on travaille sur des logiciels qui alimentent un réseau d’un milliard de dollars. C’est une grande responsabilité. Et aussi l’une des principales raisons pour lesquelles nous sommes si réticents à implanter n’importe quelle technologie dite innovante dans le client de référence. Je suis quand même fier de ce que nous avons accompli et reconnaissant de faire partie d’une si grande communauté», a pour sa part indiqué Max Keller, un autre développeur du Dogecoin.

Le prix de cette monnaie, presque oubliée depuis son apogée en 2014, a recommencé à grimper en mai 2017.

Selon le site officiel de cette monnaie virtuelle, «le Dogecoin se différencie des autres monnaies numériques grâce à son extraordinaire et dynamique communauté composée de personnes sympathiques, juste comme vous». Selon des experts, la popularité de cette monnaie pourrait s’expliquer par son prix démocratique, les deux cryptomonnaies les plus connues — le bitcoin et l’ethereum – étant considérées comme trop chères pour la plupart des nouveaux entrants.