Bitcoin toujours en baisse: la barre de 10.000 USD se rapproche à grand pas?

Le Bitcoin et les plus grandes crypto-monnaies alternatives enregistrent ce lundi matin une dynamique négative. Ainsi, selon les données du marché, le Bitcoin s'échange pour environ 13.500 dollars.

Ainsi, vers 04H52 GMT, le Bitcoin s'échangeait contre 13.800 dollars, chutant ainsi de plus de 2,6%, selon le portail CoinMarketCap. Le cours de la crypto-monnaie a chuté de 1,5%, jusqu'à 13.600 dollars sur la plateforme Bitfinex, la plus grande plateforme d'échange de monnaies numériques au monde, et de 5%, jusqu'à 13.490 dollars, sur la plateforme de trading OKEx.

Selon des analystes, la prochaine barre psychologique sera celle des 10.000 dollars, au-dessous de laquelle la monnaie s'échangeait en novembre dernier.

Les autres monnaies virtuelles sont aussi sur une note négative.

Le Ripple, connu sous le nom de XRP, a perdu 4.1% lundi, à 1.860 dollars. L'Ethereum a baissé de 2%, à 1.350 dollars, d'après CoinMarketCap. La capitalisation du marché des crypto-monnaies s'élève à 707.54 milliards de dollars. Le Bitcoin en représente plus d'un tiers.