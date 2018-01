Le WSJ présage un futur macabre pour le dollar

Dans le monde, il y a un changement significatif par rapport au dollar. Les attentes de croissance économique ont forcé les investisseurs à se tourner vers le yen, l'euro et les devises des marchés émergeants, laissant le dollar en faillite, écrit le Wall Street Journal.

Selon les récentes tendances dans l'économie mondiale, le dollar perd de son attrait car des alternatives plus réalistes se présentent aux investisseurs, indique le Wall Street Journal.

© AFP 2018 STR Leadeur économique mondial: la Chine battrait les USA d'ici 2032

Au début de la semaine, l'indice du dollar par rapport aux principales devises s'échangeait à des niveaux les plus bas depuis trois ans, alors que l' euro était à son plus haut niveau, le yuan s'est aussi raffermi par rapport au dollar.

Pourtant, sur fond des pronostics concernant le resserrement de la politique monétaire de la BCE, les prévisions économiques optimistes sont pronostiquées dans la zone euro. La même tendance est également observée au Japon.

Selon le stratège du TD Securities Mark McCormick, l'Europe et le Japon attirent de plus en plus d'investisseurs.

© AP Photo/ Evan Vucci Rêve américain vs rêve chinois

En outre, selon certains analystes, les pronostics concernant le futur du dollar ne sont pas rassurants. Cela a pour cause, la réforme fiscale de Donald Trump qui risque d'augmenter le déficit budgétaire aux États-Unis, ce qui exercerait également une pression sur le dollar en 2018. Dans ce contexte, la devise américaine pourrait perdre encore un peu plus de sa valeur.

Un certain nombre d'analystes notent que l'affaiblissement du dollar aura des conséquences positives, tout d'abord, pour les exportateurs américains. En outre, une telle dynamique justifiera une augmentation plus vigoureuse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

En tout cas, selon le WSJ, les investisseurs se précipiteront après la rentabilité au Japon et en Europe, où le cycle de normalisation de la politique monétaire des banques centrales ne fait que commencer.