Crypto-monnaie adossée au pétrole, l’OilCoin deviendra-t-il une nouvelle valeur refuge?

Alors que les crypto-monnaies suscitent un intérêt grandissant, l’économiste et directeur du cabinet de conseil Compétence Finance Alexandre Kateb a évoqué, dans une interview accordée à la chaîne RT, les perspectives qu’offrira l’OilCoin, dont la valeur sera déterminée par celle du baril de pétrole.

Lors d'un entretien accordé à la chaîne de télévision RT, Alexandre Kateb, économiste et directeur du cabinet de conseil et d'analyse Compétence Finance a énuméré les avantages et les inconvénients de l'OilCoin, une des crypto-monnaies adossées à un actif physique, en l'occurrence le baril de pétrole.

«L'OilCoin essaiera de suivre l'évolution des prix du pétrole, tout comme le fait un instrument financier de contrat pétrolier à terme», a indiqué M.Kateb.

Il a expliqué que ce système diffère de ceux du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies dont la valeur est déterminée par l'offre et la demande pour les jetons en circulation et par le prix de l'émission de nouveaux jetons. Cela étant, contrairement aux contrats pétroliers à terme, qui ne sont que des instruments financiers, l'OilCoin sera adossé à des réserves physiques de pétrole.

M.Kateb a comparé l'OilCoin aux monnaies traditionnelles dont la valeur est garantie par des actifs physiques. Toutefois, il ne pense pas que cette monnaie numérique puisse devenir une valeur refuge.

«Les devises adossées aux matières premières sont un phénomène caractéristique du passé parce que, dans le monde moderne, ce sont les innovations technologiques qui font avancer l'économie, mais pas l'offre des commodités physiques», a-t-il expliqué.

Selon Alexandre Kateb, l'influence de l'OilCoin sur les prix du pétrole sera déterminée par la quantité des achats de l'or noir et des actifs qui lui sont liés. Cette quantité devra être gigantesque.

«Il a été dit que les contrats à terme sur le pétrole pouvaient avoir une influence sur les prix du pétrole. Mais, selon des études du FMI [Fonds monétaire international, ndlr] et d'autres observateurs, des instruments financiers adossés au pétrole peuvent avoir des effets sur la volatilité des prix du pétrole, mais pas sur leur niveau qui est déterminé par l'offre et la demande traditionnelles des commodités physiques», a souligné l'expert.

De plus, l'OilCoin sera aussi volatile que le pétrole lui-même. Ainsi, la valeur réelle cette crypto-monnaie pourra être l'objet d'une dépréciation longue au fil du temps, a conclu M.Kateb.