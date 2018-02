Bourses à l’agonie: le bitcoin chute de 25% en une seule journée

Le père des cryptomonnaies, le bitcoin, a vécu un enfer lors de la nuit de lundi à mardi: son taux est tombé en dessous des 6.000 dollars, selon les données des bourses. Ainsi, la monnaie cryptographique la plus populaire au monde perd environ un quart de sa valeur en un jour.

Selon les données du portail Coindesk à 07h19 (heure de Paris), le bitcoin a chuté de 8,2% à 6.346 dollars. Sur Bitfinex, la cryptomonnaie a perdu 24,2%, à s'étrablir à 6.351, sur OKEx, 23% et 6.380 dollars et sur CoinMarketCap, 25,8% et 6.127 dollars.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Des «paradis» pour cryptomonnaies seraient créés en Russie

Auparavant, le bitcoin était tombé en dessous de 7.000 dollars.

Les experts prédisent qu'on peut s'attendre à une baisse jusqu'à 5.000 dollars.

Rappelons qu'à la mi-décembre, le taux bitcoin avait atteint un record de 20.000 dollars.

Les autres crypto-monnaies

Selon CoinMarketCap, la cryptomonnaie Ethereum a chuté de 31,3% à jusqu'à 581,47 dollars et le Ripple a perdu 26,6%, pour s'installer à 0,598 dollar. Le «frère cadet» du bitcoin, Bitcoin Cash, est également en recul avec une chute de 29,2%, pour atteindre 800,55 dollars.

© Sputnik. Vladímir Astapkovich Une nouvelle danse du bitcoin en dessous de la barre des 7.000 USD

La capitalisation du marché des cryptomonnaies est tombé jusqu'à 279,06 milliards de dollars, la veille ce chiffre était encore de 394 milliards. La part du bitcoin est estimée à 37%.

Les chutes des marchés des cryptomonnaies se sont accélérées à la suite d'informations sur un probable blocage par les banques chinoises des sites de vente des cryptomonnaies, y compris des plateformes étrangères. Le journal Financial News, en contact avec la Banque populaire de Chine, n'a pas précisé qui concrètement entendait de se charger de cette mission, mais a souligné que les individus se servant des monnaies virtuelles étaient souvent capables de contourner les blocages.