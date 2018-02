La Serbie souhaite acheter du gaz russe via le Turkish Stream

La Serbie espère continuer à acheter du gaz russe, notamment via le gazoduc Turkish Stream, a déclaré mercredi le Président serbe Aleksandar Vucic lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à Belgrade.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev Pourquoi le secteur énergétique mondial ne peut se passer de la Russie?

«Nous avons confirmé notre volonté de poursuivre la coopération et d'acheter du gaz russe à l'avenir […] notamment via le gazoduc Turkish Stream qui passe par la Bulgarie, la Serbie en direction de la Hongrie et de l'Autriche. Nous devons nous alimenter en gaz car nous augmentons constamment notre consommation de gaz, notre économie se développe et la consommation augmente de centaines de milliers de mètres cubes par an», a déclaré M.Vucic, espérant que les circonstances qui se présentent en Europe et dans le monde permettraient de réaliser les accords conclus.

En décembre 2017, les Présidents russe et serbe avaient examiné la possibilité de connecter la Serbie au gazoduc en question.

Le projet Turkish Stream prévoit la construction d'un gazoduc sur le fond de la mer Noire menant vers la partie européenne de la Turquie puis vers la frontière grecque. La partie maritime du pipeline devrait atteindre 910 km, de la partie terrestre en Turquie, 180 km. Deux tubes du gazoduc, d'une puissance de 15,75 milliards de mètres cubes chacune, alimenteraient respectivement le marché turc et les pays d'Europe du Sud et du Sud-Est.