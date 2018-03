Le responsable de la chute du bitcoin enfin trouvé?

Entre décembre et février dernier, un administrateur japonais de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies Mt Gox a vendu pour 400 millions de dollars de bitcoins, ce qui n'est pas resté sans conséquences.

La récente chute dramatique du bitcoin vient de trouver une nouvelle explication: la dégringolade de la monnaie virtuelle aurait été due à la vente massive de bitcoins par l'administrateur japonais de la plateforme d'échanges Mt Gox Nobuaki Kobayashi.

Mercredi, ce dernier a révélé qu'il avait vendu quelque 35.000 bitcoins et 34.000 bitcoins cash pour environ 400 millions de dollars entre décembre et février. Pour plusieurs analystes, cette revente a fait plonger le cours de la cryptomonnaie qui a en effet perdu la moitié de sa valeur depuis la mi-décembre et baissé de près de 10% ces derniers jours, revenant sous le seuil des 10.000 dollars.

M.Kobayashi a expliqué avoir agi en vue de rembourser les créditeurs de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies Mt Gox, qui s'était déclarée en faillite en 2014. Depuis lors, elle fait l'objet d'une investigation criminelle au Japon suite au vol de 850.000 bitcoins.

Toutefois, les récents déboires du bitcoin semblent être liés à bien d'autres facteurs, dont de nombreuses affaires de cambriolages de plateformes et une vague de régulations des monnaies virtuelles entreprises par plusieurs pays, dont la Chine, la Corée du Sud et le Japon.

La Banque de France a pour sa part publié une note qualifiant le développement des crypto-actifs de «bulle spéculative». L'institution appelle ainsi les régulateurs du système financier à s'interroger sur «une évolution du cadre réglementaire adaptée à l'essor de ces actifs, dans une démarche concertée à l'échelle européenne et internationale».