Contrairement à ce qu’elle affirme, l’UE achète de plus en plus de gaz à la Russie

Malgré toutes les déclarations que fait Bruxelles ces dix dernières années sur sa recherche de moyens pour diversifier ses importations énergétiques, on constate que l'Europe achète de plus en plus de gaz à la Russie, a déclaré Justin Dargin à Sputnik.

© Sputnik. Alexey Kudenko Les USA réconciliés avec la domination du gaz russe en Europe

Il a indiqué que les États-Unis souhaitaient augmenter leurs exportations énergétiques à travers le monde, en évinçant notamment les fournisseurs traditionnels de l'Europe.

«Les exportations énergétiques américaines vers l'Europe sont évidemment possibles, mais il serait inutile de s'attendre à ce qu'à moyen terme, les États-Unis puissent se substituer à la Russie en qualité de fournisseur essentiel de gaz, vu le prix, la souplesse et la fiabilité des importations de gaz naturel russe», a expliqué l'universitaire.

© Sputnik. Sergueï Gouneyev Un nouveau lot de GNL russe bientôt livré au Royaume-Uni, selon FT

Et de rappeler que les livraisons de gaz russe constituaient à présent environ un tiers de toute la consommation de ce combustible en Europe.

Qui plus est, du fait d'une brusque flambée des prix sur la côte américaine provoquée par des intempéries, les États-Unis achètent eux-mêmes du gaz à la Russie. À cette occasion, l'interlocuteur de Sputnik a évoqué l'envoi, au début de l'année en cours, d'un méthanier avec du GNL russe à Boston et ce, malgré les sanctions antirusses.

M.Dargin a relevé que les sanctions américaines ne se répercutaient forcément pas sur les importations de gaz russe.

«Les sanctions américaines visent avant tout à dresser des obstacles pour l'industrie russe du gaz et du pétrole notamment en matière de transfert de technologies d'extraction de gaz non traditionnelle et de raffinage du pétrole», a précisé l'expert.

Somme toute, les observateurs internationaux sont unanimes à reconnaître que les pays d'Europe dépendent de plus en plus de la Russie pour satisfaire leurs besoins énergétiques.