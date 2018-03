Se souvenir du passé: le bitcoin monte de nouveau en flèche

Le 21 mars, la plus populaire cryptomonnaie au monde, le bitcoin , est monté en flèche pour tourner autour des 9.000 dollars, selon le site Coinmarketcap.com.

Selon les experts, cette remontée est liée à la fin de la réunion des ministres des Finances et des chefs des banques centrales des pays-membres du G20. Cette réunion était consacrée à la situation autour de l'Initial coin offering (ICO) et de la cryptomonnaie dans le monde.

«Le bilan de la rencontre entre les représentants du G20 a montré qu'en général les perspectives du marché de la cryptomonnaie sont plus que prometteuses. En conséquence, nous observons que le bitcoin atteint de nouveau 9.000 dollars», a indiqué à RT Ivan Kroshny, directeur général de la société de courtage Gerchik & Co.

Pourtant, selon M.Kroshny, pour parvenir à une stabilité, le marché devrait dépasser 9.500 USD.

«Si la croissance continue, nous entrerons dans une zone où de gros joueurs vont acheter de la cryptomonnaie en entendant la moindre nouvelle positive et en ignorant la plupart des nouvelles négatives», a ajouté l'expert.

La réunion des ministres des Finances et des chefs des banques centrales des États membres du G20, qui s'est ouverte le 19 mars à Buenos Aires, s'est terminée le 21 mars. 22 ministres des Finances, 17 gouverneurs de banques centrales et dix chefs d'organisations internationales, y compris Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), et Achim Steiner, administrateur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), y ont pris part.