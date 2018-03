La Chine prévient les USA qu’ils risquent de tomber dans la fosse creusée par eux-mêmes

La récente décision du gouvernement US d'imposer des tarifs douaniers sur les importations en provenance de Chine a provoqué des tensions commerciales entre les deux plus grandes économies du monde. Dans cette situation, Pékin avertit que les États-Unis pourraient eux-mêmes «tomber dans la fosse qu’ils ont creusée pour les autres».

La Chine a conseillé aux États-Unis de s'abstenir de toute mesure susceptible de provoquer une détérioration des relations commerciales bilatérales, sinon Washington prenait le risque de tomber lui-même dans la fosse qu'il a creusée pour les autres, a indiqué le porte-parole du ministère chinois du Commerce Gao Feng.

«Nous recommandons aux États-Unis de s'abstenir de toute action qui pourrait nuire aux relations commerciales et économiques entre les deux pays, sinon les États-Unis pourraient tomber dans la fosse qu'ils ont creusée pour les autres», a déclaré Gao Feng.

Sans vouloir la guerre commerciale, le porte-parole du ministère chinois du Commerce a précisé que la Chine n'en avait pas pourtant peur:

«Nous n'avons pas peur du tout d'une guerre commerciale, nous sommes opposés aux tentatives d'imposer sa volonté aux autres, d'oppresser les faibles, nous ne renoncerons en aucun cas à nos droits et intérêts légitimes, et nous les protégerons utilisant toutes les moyens nécessaires».

Et d'ajouter: «Nous espérons que les États-Unis pourront s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard, sinon nous nous battrons jusqu'à la fin».Les tensions entre Pékin et Washington se sont accrues depuis que Donald Trump a annoncé la mise en place de tarifs douaniers sur les importations d'acier et d'aluminium, ciblant particulièrement la Chine.

Donald Trump a pour objectif de rééquilibrer les échanges commerciaux des États-Unis avec la Chine, en déficit de quelque 375 milliards de dollars l'année dernière (environ 505 milliards d'exportations chinoises contre 130 milliards d'exportations américaines).

Pékin, qui s'est dit prêt à défendre ses intérêts, a répliqué aux droits de douanes imposés par Washington sur l'acier et l'aluminium en dévoilant en fin de semaine dernière une liste de 128 produits d'importation américains sur lesquels pourront être imposés des droits additionnels.