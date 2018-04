Commerce: Pékin promet de riposter à Washington

Au cours de l’affrontement commercial qui se noue entre les États-Unis et la Chine, cette dernière se montre résolue à opposer une riposte ferme aux démarches des Américains qui augmentent les taxes sur les importations depuis la Chine.

La Chine et les États-Unis ne mènent pas de pourparlers sur les différends commerciaux qui se sont aggravés ces derniers temps, car la Maison-Blanche ne manifeste pas de volonté de dialoguer, a déclaré le porte-parole du ministère chinois du Commerce Gao Feng.

Les deux parties pourraient mener des négociations dans le cadre de l'OMC mais cela dépend de l'attitude de Washington envers cette organisation et de son respect des règles du système commercial multilatéral. «Si les États-Unis campent sur leurs positions et s'entiennent à une politique d'actions unilatérales et de protectionnisme commercial, la Chine ripostera», a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse mercredi.

© AP Photo/ Ng Han Guan, Pool Nouvelle riposte chinoise dans la guerre commerciale avec les USA

Les États-Unis avaient précédemment décidé d'augmenter les taxes sur 1.300 marchandises chinoises en réponse à la violation par Pékin des droits d'auteur sur des produits américains. Washington envisage ainsi de compenser le déficit de quelques milliards de dollars dans le commerce avec Pékin. Vendredi, Donald Trump a chargé ses collaborateurs d'étudier les possibilités d'augmenter encore les taxes sur les produits chinois.

En réponse, la Chine a décidé d'introduire des taxes à hauteur de 25% sur 106 marchandises importées des États-Unis, dont les fèves de soja, les avions et les automobiles. En 2017, les importations des États-Unis de ces produits se sont chiffrées à 50 milliards de dollars, selon les Chinois. L'entrée en vigueur de ces mesures dépendra de la date où Washington annoncera l'imposition de nouvelles taxes «anti-Chine».