Les drones-cargos russes à la conquête du ciel vietnamien (photos, vidéo)

Le matériel technique russe revient sur le marché vietnamien. Il s’agit cette fois d’appareils plus performants, des drones multifonctionnels et plus précisément des drones-cargos, a indiqué à Sputnik Ilia Rodine, de la société ARDN Technologies (SKYF) qui conçoit et produit ces machines en Russie.

La société ARDN Technologies (SKYF) de Kazan (Volga) a signé un accord de partenariat avec la compagnie vietnamienne de transport et de commerce ITC qui souhaite utiliser des drones-cargos russes dans des opérations logistiques au Vietnam, a annoncé à Sputnik Ilia Rodine, chargé des relations avec les partenaires étrangers.

«Notre société existe depuis 2014. […] Dès le départ, nous nous sommes concentrés sur cette direction concrète et très prometteuse qu'est la conception de drones lourds civils, et plus précisément de drones-cargos SKYF», a poursuivi l'interlocuteur de l'agence.

© Photo. ARDN Technology © Société ARDN Technologies (SKYF)

Et d'ajouter, qu'il s'agissait d'un drone avec un système aérodynamique parfaitement nouveau.

© Photo. ARDN Technology © Drone SKYF

«Le SKYF n'est pas téléguidé par un homme. Le pilote-opérateur ne fait que mettre le programme de vol dans la machine qui effectue ses missions en régime totalement automatisé et remplit des fonctions très variées, à commencer par le transport de fret et le rôle de "pompier aérien" jusqu'au traitement de champs agricoles et le contrôle de l'état des pipelines», a expliqué le responsable.

© Photo. ARDN Technology © Les drones-cargos russes à la conquête du ciel vietnamien

Selon ce dernier, cet appareil qui n'est pas petit mesure 5,2 mètres de long pour 2,2 mètres de large a suscité un vif intérêt dans la zone Asie-Pacifique, notamment au Vietnam.

«Comme résultat, nous avons signé un accord de partenariat avec la compagnie vietnamienne ITC. Nous n'avons pas fixé de délais concrets, mais espérons que dans un an à un an et demi, nos appareils seront livrés au Vietnam […] après un ajustement, c'est à dire l'adaptation des SKYF par les ingénieurs russes d'ARDN Technologies à leur exploitation en conditions tropicales», a résumé l'interlocuteur de Sputnik.