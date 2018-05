Le bitcoin s'approche-t-il de «la croix de la mort»?

La valeur du bitcoin a diminué de plus de 600 dollars en une nuit. La cryptomonnaie se négocie maintenant à 7.600 dollars, soit son niveau le plus bas depuis 35 jours. Pour certains, il s'agit d'une «Croix de la mort», c'est-à-dire une confirmation statistique de tendances à plus long terme. En clair: une baisse sans espoir de redressement.