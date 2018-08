Le Mexique opte pour le blé russe. Pourquoi?

Dans le contexte de la dégradation des relations entre les États-Unis et le Mexique dans le cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), le marché mexicain du blé offre de nouvelles perspectives à la Russie. Des fonctionnaires russe et mexicain ont commenté la situation pour Sputnik.

Le choix du blé russe par le Mexique, tout comme par le Nicaragua, s'explique avant tout par le rapport qualité-prix, a déclaré à Sputnik sous couvert d'anonymat une source au sein du ministère russe du Développement économique.

«Ce sont justement le rapport qualité-prix et le schéma logistique approprié qui rendent les livraisons russes plus attractives que celles des États-Unis», a expliqué l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que le Mexique figurait parmi les principaux partenaires économiques et commerciaux de la Russie.

«Par ailleurs, les économies russe et mexicaine sont en quelque sorte complémentaires», a estimé la source.

Un autre interlocuteur de Sputnik, José Luis Fuente, président de la Chambre d'État à l'Industrie de la mouture du blé du Mexique, a indiqué pour sa part que son pays achetait du blé russe en raison de son prix attractif.

«En fait, cela ne signifie pas que nous préférons le blé russe à l'américain. Nous ne faisons que considérer les différentes offres existantes sur le marché et choisissons celles qui proposent la même qualité à un prix plus acceptable. […] Et c'est justement la raison pour laquelle nous optons le plus souvent pour le blé russe. La Russie nous livre du blé qui se distingue par sa bonne qualité et un prix avantageux», a-t-il relevé.

Les observateurs constatent que les céréales russes de bonne qualité et à des prix inférieurs aux prix américains font que plusieurs pays importateurs de blé préfèrent désormais la Russie aux États-Unis. Le blé russe moins cher remet en cause la compétitivité des produits américains et réduit les perspectives à l'exportation pour le blé des États-Unis.