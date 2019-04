Du ketchup aux avions: l’UE dévoile la liste des produits US susceptibles d’être taxés

La Commission européenne a publié ce mercredi 17 avril une liste provisoire de produits américains susceptibles d'être frappés par des droits de douane supplémentaires. Ces mesures qui risquent de toucher 20 milliards de dollars d'importations [près de 18 milliards d'euros, ndlr] ont été adoptées en réponse aux subventions publiques accordées au constructeur aéronautique américain Boeing.

© AP Photo / Francois Mori, File Airbus vs Boeing: Bruno Le Maire met en garde contre un «conflit commercial»

«La liste couvre un vaste éventail de produits, des avions aux produits agricoles, dont le poisson surgelé, des agrumes et le ketchup», détaille Bruxelles dans un communiqué. «La Commission reste ouverte aux négociations avec les États-Unis sur ce problème».

La liste, qui s'étend sur 11 pages, inclut également des hélicoptères, des tracteurs, des bicyclettes, des jeux vidéo et des consoles ainsi que d'autres types de produits électroniques.

Depuis plus de 14 ans, Washington et Bruxelles s'accusent mutuellement de verser des aides indues à Boeing et Airbus. Ce conflit commercial, dont l'enjeu s'élève à des milliards d'euros ou de dollars, est le plus long et le plus compliqué traité par l'OMC.