Qu’attendre du Forum économique de Saint-Pétersbourg 2019?

Surnommé le Davos russe, le Forum économique de Saint-Pétersbourg ouvre ses portes du 6 au 8 juin. Plus de 150 événements sont prévus autour de 1.000 modérateurs et intervenants sur des sujets économiques aussi divers que l’écologie et le secteur de l’énergie. La délégation française est l’une des plus importantes cette année.

Du 6 au 8 juin, la ville de Saint-Pétersbourg va vivre au rythme des conférences et des signatures de contrat entre la ghota du business russe et les délégations de plus de 140 pays.

L’année dernière, 17.000 personnes avaient participé pour un total de 593 contrats signés.

Les délégations les plus représentées cette année seront tout d’abord chinoise, avec la venue de Xi Jinping, ainsi que des États-Unis. La France et l’Allemagne complètent ce duo.

Venues de l'Hexagone, les délégations de Total, Air liquide, société générale, Thalès ou encore Renault viendront négocier dans leurs secteurs de compétences avec leurs homologues russes.

Ce forum s’inscrit en outre en parallèle du dialogue de Trianon développé par Emmanuel Macron et Vladimir Poutine afin de faciliter la signature de contrats et le dialogue entre les business français et russe.

En 2018, les investissements venus de France dans l’économie russes se sont chiffré à 15 milliards d’euros. Emmanuel Macron avait fait part de sa volonté de les augmenter lors de sa venue au Forum en 2018, en appelant les entreprises françaises à investir dans le pays.

L’ambassadrice de France en Russie représentera le côté politique du gouvernement français.