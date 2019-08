Voler une voiture en 10 secondes deviendrait de plus en plus facile

Une expérience, montrant qu’il est possible de dérober certains modèles récents de voitures en seulement 10 secondes, a été réalisée par des journalistes du média britannique What Car? qui ont utilisé une méthode très populaire parmi les voleurs.

De nombreux modèles récents de voitures sont exposés au risque de vol à cause de leurs systèmes d'accès et de démarrage mains libres, d’après une étude publiée par le magazine britannique What Car? qui a mis plusieurs voitures à l’épreuve.

Dans le cadre de leur étude, les journalistes ont réussi à «voler» en 10 secondes un SUV sportif DS 3 Crossback Puretech 155 Ultra Prestige, mettant 5 secondes pour ouvrir la portière et 5 autres secondes pour faire démarrer le moteur.

Et pas plus de 30 secondes pour un modèle haut de gamme comme le Land Rover Discovery Sport TD4 2018: dix secondes pour déverrouiller la voiture et 20 secondes pour démarrer.

Les deux véhicules étaient dotés d’un système de déverrouillage et de démarrage mains libres.

Attention au système de démarrage sans clef

Les malfaiteurs qui préfèrent s’attaquer à ce système agissent d’habitude à deux: l’un se tient à proximité du véhicule et l’autre au plus près de la maison où se trouve la clef électronique, explique le magazine.

Ils sont munis de dispositifs spéciaux amplifiant et relayant le signal émis par la clef et autorisant l’ouverture de la portière, puis le démarrage de la voiture. Les voitures ainsi volées sont le plus souvent revendues en pièces détachées, note le média, se référant aux statistiques de la police.

Capteurs de mouvement, un moyen de se protéger?

Pour réduire le risque de vol, certains constructeurs installent des capteurs de mouvement sur leurs clefs électroniques qui cessent d’émettre des signaux quand elles ne sont pas en mouvement.

Certaines voitures épinglées par What Car? — Audi TT, BMW X3, Ford Fiesta et Mercedes Classe A — ont en effet mieux résisté aux tentatives de vol et ce grâce à des détecteurs de mouvement.

Toutefois, le système de détection de mouvement n’est pas installé sur tous les modèles récents. De plus, quand la clef est dans la poche de son propriétaire qui est en mouvement, la voiture reste vulnérable.

En février, le magazine Auto Plus a révélé que la voiture la plus volée en France était la Renault Clio 4. La Clio ne figurait pas parmi les voitures testées par What Car? qui, semble-t-il, s’est surtout intéressé aux voitures populaires chez les voleurs britanniques. Mais pour la Clio, c’est aussi la vulnérabilité de son système d’accès mains libres, trop facile à pirater, qui la place en tête du classement des voitures les plus volées dans l’Hexagone, d’après Auto Plus.