Le déficit budgétaire américain frôle les 1.000 milliards de dollars en 2019

Le déficit de l'État fédéral pour l'exercice 2019 clos en septembre se monte à 984 milliards de dollars, soit 4,6% du Produit Interieur brut (PIB), a indiqué vendredi 25 octobre le Trésor américain.

C'est son plus haut niveau depuis 2012 où il avait atteint 1.100 milliards de dollars sous l'administration Obama alors que la première économie mondiale sortait de la crise financière et de la Grande récession.

Les droits de douanes punitifs infligés notamment aux marchandises chinoises dans le cadre du bras de fer commercial que l'administration Trump mène avec Pékin, ont rapporté 30 milliards de dollars, 70% de plus que d'ordinaire et un montant total record, ont souligné les responsables du ministère des finances de Donald Trump, cités par l'AFP.

Mais cela n'a pas empêché le trou budgétaire de se creuser de 205 milliards de dollars supplémentaires par rapport à 2018.

Si les recettes ont augmenté de 4% pour atteindre 3.462 milliards de dollars, un record, le rythme de croissance des dépenses a représenté le double avec +8%, totalisant 4.447 milliards de dollars, un record historique également.

Côté dépenses, le vieillissement de la population, qui va de pair avec un gonflement des pensions de retraites (+6%) et des frais d'assurance santé (+8%) pour les plus pauvres (Medicaid) et les plus âgés (Medicare), a pesé dans le trou budgétaire.