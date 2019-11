Le rouble meilleure monnaie 2019 des pays en développement, selon une revue allemande

Le rouble russe a réussi à faire face à tous les défis et est devenu la meilleure monnaie des pays en développement cette année, selon un article de la revue allemande Focus.

Pendant ces dernières années, la monnaie russe a été fortement affectée par des problèmes économiques et en politique étrangère, tels que les sanctions antirusses et la baisse des cours du pétrole, souligne l’auteur de l’article. Toutefois, cette devise a réussi à passer outre et a cessé de répondre aux changements politiques et aux fluctuations du marché mondial.

Dans le même temps, précise la revue, la situation financière en Russie s'améliore nettement. Le rouble s'est considérablement renforcé par rapport au dollar et à l'euro, et peut être reconnu comme l'une des plus fortes monnaies des économies émergentes cette année.

De plus, la demande de devises nationales russes est due à la baisse des rendements dans les pays développés, provoquée par la politique monétaire de leurs banques centrales, tandis que les rendements des actifs en roubles restent très attractifs pour les investisseurs internationaux, est-il indiqué.