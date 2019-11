Force de Sibérie, le gazoduc reliant la Russise à la Chine, opérationnel dès décembre

Le Président russe, Vladimir Poutine, et son homologue chinois Xi Jinping célébreront, au cours d’une visioconférence prévue pour le dernier mois de l’année, les débuts de la fourniture de gaz russe à la Chine par la Route de l’est, a déclaré aux journalistes le conseiller du Président russe Youri Ouchakov.

«En décembre, par vidéoconférence, Vladimir Poutine et Xi Jinping lanceront les transferts de gaz russe vers la Chine via la Route de l’est», a-t-il dévoilé.

Il a également tenu à souligner que la Russie était le premier fournisseur d’hydrocarbures de la Chine. En outre, le projet Yamal GNC a été mis en œuvre avec succès, et les partenaires chinois comptent également parmi les actionnaires du deuxième grand projet Novateka, l'Arctique GNC-2, sans compter leur coopération dans le domaine de l'atome pacifique.

Gazprom et la société chinoise d’hydrocarbures CNPC ont signé en mai 2014 un traité sur l'approvisionnement en gaz russe de la Chine via la Route de l'est. Le traité a été conclu pour 30 ans et prévoit ainsi la livraison annuelle de 38 milliards de mètres cubes par le gazoduc Force de Sibérie.

À la fin du mois d'octobre, Gazprom a achevé le remplissage de cette structure, qui est désormais prête à acheminer le gaz russe jusqu’en Chine.