Le FMI a dépisté des signes de l’approche d’une nouvelle Grande dépression

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina Gueorguieva voit dans les inégalités et l’instabilité du secteur financier le risque du retour d’une Grande dépression, rapporte le Guardian.

S'exprimant au Peterson Institute of International Economics à Washington, Mme Gueorguieva a déclaré qu’une nouvelle recherche du FMI, qui a consisté à comparer l'économie actuelle aux «années folles» ayant abouti au krach boursier de 1929, ont révélé qu'une tendance similaire était en cours.

Le Royaume-Uni, un exemple d’inégalités

Elle a signalé qu’alors que l'écart des inégalités entre les pays s'était résorbé au cours des deux dernières décennies, il avait augmenté au sein même des pays, citant en exemple le Royaume-Uni.

«Au Royaume-Uni, par exemple, les 10% les plus riches contrôlent désormais presque autant de richesse que les 50% les plus pauvres. Cette situation se retrouve dans la plupart des pays de l'OCDE [Organisation de coopération et de développement économiques, ndlr], où les inégalités de revenus et de richesse ont atteint, ou sont proches, des records », a-t-elle indiqué.

Une tendance qui rappelle le début du XXe siècle

La cheffe du FMI a estimé que ces fortes inégalités empêchent la croissance économique et alimentent le populisme et l’instabilité politique.

«À certains égards, cette tendance troublante rappelle le début du XXe siècle, lorsque l’essor technologique et l'intégration ont conduit à l’âge doré, aux années folles et, finalement, au désastre financier», a-t-elle détaillé.

La Grande dépression

Mme Gueorguieva a averti que la situation s’aggravait actuellement suite à l'urgence climatique et au protectionnisme commercial accru. Il s’ensuit que ces 10 prochaines années seraient caractérisées par des troubles sociaux et la volatilité des marchés financiers.

L’âge doré est une période de prospérité et de croissance aux États-Unis allant de la fin de la guerre de Sécession jusqu’au début du XX siècle. Les années folles désignent une période d’intense activité sociale, culturelle et artistique entre 1920 et 1929 qui a commencé après la fin de la Première Guerre mondiale. Cette période a abouti au krach boursier de 1929 qui a engendré la Grande dépression, l’une des plus graves crises économiques de l’Histoire.