L’envol spectaculaire du bitcoin face au coronavirus

Les craintes liées au coronavirus impactent positivement les marchés boursiers des cryptomonnaies: le prix du bitcoin s’est envolé jusqu’à atteindre les 9.300 dollars pendant cette semaine au cours de laquelle plus de 300 personnes sont mortes à cause de l’épidémie.

Le prix du bitcoin a explosé alors que les craintes concernant l'épidémie de coronavirus se répercutent sur les marchés boursiers mondiaux.

Un bitcoin (XBT) se vend désormais environ 9.300 dollars américains. Son prix a augmenté de près de 10% cette semaine et a gagné 30% depuis fin 2019. C'est son meilleur début d'année depuis 2012.

Les inquiétudes concernant la propagation rapide du coronavirus sont un facteur qui stimule son envol, mais pas le seul.

«Le récent envol du bitcoin peut être attribué aux incertitudes économiques actuelles», a déclaré à CNN Shaun Djie, PDG de la société de jetons numériques Digix.

Le responsable a évoqué les inquiétudes persistantes concernant les relations commerciales américano-chinoises, les préoccupations liées au Brexit et les tensions politiques entre le Japon et la Corée du Sud comme facteurs qui ont fait grimper les prix du bitcoin. Toutefois, le coronavirus demeure, ces derniers temps, la plus cause majeure de ce phénomène, a déclaré M.Djie.

Dans le même sens, le dernier pic du bitcoin est similaire à la course de l'or: le métal jaune a également bondi ce mois-ci et s'échange désormais à son plus haut niveau depuis sept ans.

«L'or et le bitcoin sont en hausse car les investisseurs ne semblent pas convaincus du rallye boursier de l'année dernière», a déclaré Marija Veitmane, stratège chez State Street.

Elle a ajouté que le bitcoin, ainsi que l'or, bénéficient du fait que les taux d'intérêt sont bas (ou dans certains cas, négatifs) suite aux réductions de la Réserve fédérale et de nombreuses autres banques centrales l'année dernière. Cela a entraîné une baisse du dollar américain par rapport aux autres devises au cours des derniers mois.

Wall Street s’adopte à l’envol des cryptomonnaies

L'investissement dans le bitcoin est devenu plus courant grâce aux initiatives de grandes sociétés technologiques telles que Square et Facebook, écrit CNN.

«Le soutien de Square et Facebook est certainement très important pour l'industrie globale de la cryptographie car il valide les technologies distribuées et l'ensemble des actifs numériques et de l'espace de cryptomonnaie», a déclaré M.Djie. «L'adoption de la cryptographie par ces sociétés peut permettre aux utilisateurs grand public de profiter de la polyvalence et de l'agilité de la technologie.»

Un dollar plus faible est bon pour le bitcoin

Le bitcoin, l’or et d’autres cryptomonnaies et métaux précieux fonctionnent historiquement bien lorsque les investisseurs parient que la valeur des grandes devises soutenues par le gouvernement baissera.

«Il y a un nouveau consensus sur la faiblesse du dollar», a déclaré Mme Veitmane. «Le bitcoin et l'or pourraient continuer à réussir en tant qu'investissements sûrs.»

Flambée de l’épidémie

Une flambée du nouveau coronavirus (2019-nCoV) a été enregistrée à Wuhan fin décembre 2019. Le nombre de décès se monte à 304 personnes, selon le dernier bilan des autorités chinoises de la Santé. Un premier mort hors de Chine a été signalé aux Philippines. Le nombre d’infectés a quant à lui dépassé les 14.000 en Chine, et 150 cas ont été enregistrés dans d’autres pays. En France, six cas sont toujours confirmés depuis le 30 janvier.