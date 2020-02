L’année 2020 pourrait être la pire année depuis 10 ans pour l’économie mondiale

En 2020, l’économie mondiale connaîtra sa pire année depuis 2009, rapporte Business Insider en se référant aux experts de Bank of America.

Jeudi 27 février, la banque a abaissé ses prévisions de croissance du PIB mondial pour 2020 à 2,8%, le plus bas niveau depuis la crise financière.

La baisse des perspectives est due au ralentissement de la croissance en Chine. En 2019, la deuxième économie mondiale s’est ralentie à 6,1%, ce qui est le taux le plus faible depuis 29 ans. Cette année, la situation a empiré en raison de l’épidémie du coronavirus.

Prévisions pessimistes pour la Chine et l’ensemble de l’économie mondiale

Bank of America a encore réduit ses prévisions pour la Chine à 5,2% contre 5,6% pour 2020 en raison du coronavirus, et s'attend désormais à une croissance séquentielle «à peu près nulle» au premier trimestre et à une reprise plus tardive.

Étant donnée l’hypothèse d’importants effets néfastes pour l'ensemble de l'économie mondiale, la banque a abaissé ses prévisions de croissance mondiale hors Chine à 2,2%, soit le taux le plus bas depuis 2009.