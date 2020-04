Coronavirus: «La multiplication des planches à billets va faire décoller les prix de l’or»

Bank of America a élevé ses prévisions du cours de l'or à 18 mois à 3000 $ l’once - plus de 50 % au-dessus du record historique à un peu ➖ de 2000$, dans un rapport intitulé :



«𝑳𝒂 𝑭𝒆𝒅 𝒏𝒆 𝒑𝒆𝒖𝒕 𝒑𝒂𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓 𝒅𝒆 𝒍’𝒐𝒓».https://t.co/aqrhJ9yLJ7



#GOLD #or pic.twitter.com/t6XbfMZaJl