Combien d’or la Banque de France stocke-t-elle?

Le métal jaune est considéré comme un investissement sûr, qui traverse les époques, et même les périodes les plus agitées, son pouvoir d’achat ne fléchissant pas. BFM TV a fait le point sur sa valeur et les stocks de différents pays, notamment la France.

Même si l’or ne tient plus le rôle qu’il jouait jadis dans le système monétaire international, il garde toujours son importance et continue de rester une valeur refuge.

Les États-Unis en tête

La cote du métal jaune est en hausse depuis 2018 et poursuit son ascension depuis le début de la crise . Le 16 juillet, une once d'or valait 1.583,72 euros, selon la Banque de France. BFM TV souligne ainsi une hausse de 27% sur un an et de 18% depuis le 1er janvier dernier.

Les pays qui possèdent les plus grosses réserves d’or pour leur banque centrale au premier trimestre 2020 sont les États-Unis (8.133 tonnes), l'Allemagne (3.364 tonnes) et l'Italie (2.451 tonnes).

Vient ensuite la France, dont les réserves d’or ont atteint 123,67 milliards d'euros le 7 juillet, soit une augmentation de 2,16 milliards d'euros, a fait savoir le ministère de l'Économie et des Finances. D’ailleurs, ce chiffre n’a pas varié depuis 2009, date des dernières ventes d’or, avait indiqué la Banque de France dès 2019.