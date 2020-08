Le bitcoin à son plus haut depuis un an

L'une des cryptomonnaies les plus populaires de la planète a atteint le plafond des 12.000 dollars ce dimanche 2 août, son plus haut niveau en un an.

Selon CoinMarketCap, site de suivi du marché des cryptomonnaies qui calcule le prix moyen dans plus de 20 Bourses, le bitcoin a augmenté à 06h03 heure de Paris de 4,91% pour atteindre les 11.918 dollars.

Sur la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance, la plus grande en termes de volume, le bitcoin a progressé de 5,41% jusqu’à 11.980 dollars.

Sa part sur le marché est d'environ 61%.

«La tendance est à la hausse du prix»

Comme l’a précisé à Sputnik Josh Olszewicz, analyste technique chez Brave New Coin, cette hausse est expliquée par l'affaiblissement d'un certain nombre de devises mondiales, par exemple le dollar et le yuan chinois.

«Le bitcoin augmente avec l'affaiblissement du dollar, du yuan chinois. La croissance peut durer de plusieurs semaines à plusieurs mois, mais pas au même rythme. En général, la tendance est à la hausse du prix», a-t-il déclaré.