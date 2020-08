Les USA renforcent encore leurs sanctions contre la France

Certains produits importés de Grèce et du Royaume-Uni bénéficieront désormais de la levée des sanctions US dans le cadre du litige sur les subventions d’Airbus et Boeing. Toutefois, le bureau du Représentant au Commerce américain a décidé de ne pas y toucher pour les produits français et allemands, allongeant même la liste des produits concernés.