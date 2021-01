L’Arabie saoudite réduira ses approvisionnements en pétrole en Europe et en Asie

L'Arabie saoudite réduira l'approvisionnement en pétrole de neuf acheteurs d'Europe et d'Asie, après que le royaume a volontairement accepté de réduire sa production d'un million de barils par jour en février et mars, relate l’agence Bloomberg.

Aramco fournira moins de brut dans le cadre de contrats à long terme le mois prochain, livrant à certains raffineurs asiatiques jusqu'à 20 à 30% de moins que ce qu'ils avaient requis, selon les responsables de la société.

Un raffineur européen qui achète généralement de petits volumes à l'Arabie saoudite n’en recevra aucun en ce mois de février.

Baisse de la demande en Asie

Cinq autres clients asiatiques d’Aramco ont acheté moins de brut pour février et ont reçu les volumes qu'ils demandaient, a déclaré la société saoudienne. Elle a par ailleurs augmenté ses prix de vente officiels pour toutes les ventes en Asie et aux États-Unis la semaine dernière après son annonce surprise de mettre en œuvre des réductions importantes durant le mois.

La décision de l’Arabie saoudite de vendre moins de pétrole intervient dans un contexte de baisse générale de la demande de brut en Asie en raison de la saison d’entretien des raffineries de mars à avril. Par ailleurs, la résurgence des infections au Covid-19 en Asie et en Europe, la déclaration de l'état d'urgence dans certaines parties du Japon et de la Malaisie, réduisent également la consommation de pétrole et maintiennent les taux de fonctionnement des raffineries à de bas niveaux.