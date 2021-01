La valeur du principal rival du bitcoin pourrait septupler

L’Ether, la deuxième plus importante cryptomonnaie, pourrait voir sa valeur se multiplier par sept pour atteindre 10.500 dollars après avoir battu un record cette semaine, a annoncé un analyste de Fundstrat Global Advisors LLC dans une note aux investisseurs.

Le prix du principal ennemi du bitcoin, l’Ether, a dépassé les 1.400 dollars mardi 19 janvier. Les perspectives sont vertigineuses: la monnaie pourrait taquiner les 10.500 dollars, indique David Grider, analyste-stratégiste du marché, dans une note aux investisseurs repérée par l'agence de presse Bloomberg.

La prédiction du spécialiste de Fundstrat Global Advisors LLC repose en partie sur la popularité de la blockchain Ethereum dans les applications de financement dites décentralisées. En outre, celle-ci a progressé vers une mise à jour du réseau permettant de traiter un nombre de transactions comparable à celui de Mastercard Inc. et Visa Inc.

Dans le crypto-univers, l’Ether est «le meilleur jeu d'investissement du point de vue de la corrélation risque/récompense», a précisé M.Grider, ajoutant que «l'informatique en blockchain pourrait être l'avenir du cloud».

Hausse de 600% en un an

Une hausse de 14% a été enregistrée plus tôt cette semaine, où Ether a atteint 1.407,3 dollars (1.440 au plus fort). Le record précédent, établi en janvier 2018 à 1.428 dollars, a ainsi été battu.

Le directeur associé du fonds Moonrool Capital, Simon Dedich, tableégalement sur une hausse. Selon ses prévisions, le prix de l'Ether pourrait atteindre les 3.000 dollars.

Au cours des 12 derniers mois, celui-ci a augmenté de plus de 600%, selon les calculs du site Tradingview. À titre de comparaison, le bitcoin a connu une hausse d'un peu plus de 300% sur la même période, rappelle RBC.