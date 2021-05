Les réserves de change russes atteignent un sommet historique

Entre le 14 et le 21 mai, les réserves de change détenues par la Fédération de Russie ont augmenté de 1,2% pour se chiffrer à 600,9 milliards de dollars (près de 500 milliards d’euros), a annoncé ce jeudi 27 mai la Banque centrale de Russie.

Il s’agit d’un nouveau maximum historique après le record enregistré le 7 août 2020, lorsque les réserves russes s’élevaient à 600,7 milliards de dollars.

Au cours de l’année 2020, les réserves russes ont connu une hausse de 7,5%. Au 1er janvier 2021, elles s’établissaient à 595,8 milliards de dollars.

Une croissance du PIB de 3,8% attendue en 2021

En avril, Bloomberg constatait que l’économie russe s’était moins contractée que celles de beaucoup d’autres pays en 2020 et se remettait de sa récession due à la crise du nouveau coronavirus.

Selon les récentes évaluations du Fonds monétaire international (FMI), en 2021 et 2022, le PIB russe devrait afficher une croissance de 3,8%, alors que le taux d’inflation pourrait respectivement atteindre 4,5% et 3,4%. À l’échelle mondiale, le FMI table pour 2021 et 2022 sur une croissance respective de 6% et de 4,8%.

Dans le même temps, le FMI prévoit une baisse du taux de chômage en Russie, jusqu’à 5,4% en 2021, contre les 5,8% enregistrés en 2020.