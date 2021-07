TotalEnergies promet des rachats d'actions grâce au rebond des prix

TotalEnergies a publié jeudi des résultats en forte hausse au titre du deuxième trimestre 2021, tirés par le rebond du prix des hydrocarbures, et a annoncé son intention de procéder à des rachats d'actions grâce à son surplus de trésorerie.

Le groupe pétrolier, qui met en oeuvre une stratégie de diversification offensive dans les énergies renouvelables, a enregistré au deuxième trimestre un résultat net ajusté de 3,5 milliards de dollars (contre 126 millions au T2 2020), avec une production de 2,747 millions de barils équivalent pétrole par jour (-3%).

TotalEnergies a fait savoir que, dans un contexte de prix des hydrocarbures qui se maintiendrait sur le second semestre au niveau du premier semestre - soit 65 dollars pour le baril de Brent - et de marge de raffinage européenne de 10 à 15 dollars la tonne, il prévoyait de générer plus de 25 milliards de dollars de cash-flow en 2021.

Précédemment, il avait dit tabler en la matière sur une marge brute d'autofinancement hors frais financiers d'environ 24 milliards de dollars en 2021, contre 17,6 milliards en 2020.

Le groupe compte allouer "jusqu'à 40% du cash-flow supplémentaire généré au-dessus de 60 dollars par baril à des rachats d'action", a indiqué son PDG Patrick Pouyanné, cité dans un communiqué.