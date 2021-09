Une dynastie française dans le top-5 de la liste Bloomberg des familles les plus riches

La fortune des 25 familles les plus riches du monde, toutes confondues, a augmenté de 22% par rapport à l’année passée, fait savoir Bloomberg. Le classement de l’agence de presse inclut notamment les propriétaires des entreprises Walmart, Mars et Hermès.

La famille qui possède le groupe Walmart (troisième génération) arrive en tête du classement des plus fortunées établi par Bloomberg.

La chaîne Walmart a été fondée par l'homme d'affaires Sam Walton en 1962. La fortune des descendants est estimée à 238,2 milliards de dollars. Plus riche alors que Jeff Bezos (200 milliards) et Elon Musk (205 milliards), selon le Bloomberg Billionaires Index.

Aujourd'hui, le nombre de magasins Walmart dans le monde dépasse les 10.500, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'élevant à 559 milliards de dollars. La famille Walton détient 48% des actions de la chaîne.

Top-10

Les Walton sont suivis des familles Mars, qui détient la compagnie homonyme produisant de la confiserie (141,9 milliards) et Koch, de la société pétrochimique américaine Koch Industries (124,4 milliards). La famille Hermès, propriétaires de la maison de couture française éponyme (111,6 milliards) et la dynastie royale Al Saoud (100 milliards) viennent clore le top-5.

Trois autres entrepreneurs français –les frères Alain et Gérard Wertheimer ainsi que Gérard Mulliez– arrivent avec leurs proches aux 7e et 15e places. La fortune des Wertheimer qui possèdent Chanel se monte à 61,9 milliards de dollars et celle du clan du fondateur d’Auchan, le «Walmart français», se chiffre à 45,9 milliards.

Au total, la bagatelle de 1,7 milliard de milliards de dollars est cumulée dans les mains des 25 familles figurant dans le classement. Il s’agit d’une hausse de 22% comparativement à 2020.