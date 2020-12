Entrer dans l'UE avec un sandwich jambon-fromage sera interdit après le Brexit

Avec la sortie définitive du Royaume-Uni de l’UE, l’importation des produits d’origine animale contenant de la viande et du lait sera interdit, ont annoncé les autorités britanniques. Les chauffeurs de poids lourds en seront les principales «victimes».

Le Royaume-Uni, qui a officiellement quitté l'Union européenne le 31 janvier dernier, est censé abandonner définitivement le marché unique et l'union douanière le 31 décembre 2020. À partir de cette date, il sera interdit d’introduire dans l’UE des aliments d’origine animale contenant de la viande, non plus des produits laitiers, selon le gouvernement britannique.

«À partir du 1er janvier 2021, vous ne pourrez pas introduire dans l'UE des produits d'origine animale contenant de la viande ou un produit laitier (par exemple un sandwich jambon-fromage)», indique le ministère britannique de l'Environnement, de l'alimentation et des affaires rurales.

Cette interdiction a pour but d’éviter l’importation de maladies animales infectieuses car ces produits sont susceptibles de véhiculer des agents pathogènes.

«Tous les produits animaux non conformes à ces règles doivent être remis à l’arrivée dans l’UE en vue de leur élimination officielle», sous peine d’amende ou de poursuites pénales, selon le règlement européen, rapporte l’AFP.

Les chauffeurs de poids lourds affectés

L’interdiction touchera en premier lieu les chauffeurs de poids lourds effectuant de fréquents trajets entre l’île et le continent.

«Le problème, c'est que lorsque les chauffeurs se rendent en Europe, ils font leurs valises pendant des jours et des semaines. Le tracteur [la cabine de la remorque] est en fait leur maison. Il y a des micro-ondes, le matériel nécessaire, de sorte que si vous êtes bloqué, ou si vous vous absentez pendant une semaine, si vous allez quelque part comme en Espagne, vous pouvez subvenir à vos besoins», explique un chauffeur au Guardian.

Les nouvelles règles permettront pourtant le transit des produits de la pêche, jusqu'à 20 kilos par personne. Pâtisseries, biscuits et bonbons sont exemptés.