Greta Thunberg apparaît dans une série de timbres-poste suédois - photo

Un timbre-poste consacré à la militante écologiste Greta Thunberg fait partie d’une série de timbres baptisée Valuable Nature (Nature précieuse, en français) présentée ce jeudi 14 janvier par la poste suédoise PostNord pour illustrer certains des 16 objectifs environnementaux du gouvernement.

«La première émission de timbres 2021 contient un livret consacré à notre environnement et au travail environnemental en cours pour sauver et préserver la nature unique et sensible de la Suède. Le Riksdag [Parlement suédois, ndlr] s’est fixé 16 objectifs environnementaux et nous en montrons certains sur les timbres illustrés par Henning Trollbäck», a indiqué NordPost dans un communiqué.

Un cadeau d’anniversaire pour Greta Thunberg?

Le timbre de la série dédié à Greta Thunberg, qui a eu 18 ans le 3 janvier, la représente debout sur une falaise et entourée d’oiseaux. On la reconnaît facilement grâce à sa longue tresse qui flotte au vent et à son éternel imperméable jaune.

«Les questions environnementales ont attiré plus d'attention ces derniers temps, en grande partie grâce à la grève scolaire de Greta Thunberg pour le climat et à son mouvement Fridays For Future (Vendredis pour l'avenir), qui a eu un impact mondial avec ses demandes de mesures contre le réchauffement climatique et le changement climatique», explique NordPost sur son site de vente de timbres.

Avant Greta Thunberg, la poste suédoise a déjà fait apparaître d’autres personnalités suédoises sur les timbres nationaux, notamment Astrid Lindgren, auteur pour enfants qui a créé les personnages Fifi Brindacier, Zozo la tornade ou Karlsson sur le toit, du footballeur Zlatan Ibrahimovic ou du DJ Avicii.