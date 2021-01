Nouvelle étape de vaccination aux Pays-Bas, les plus de 90 ans concernés

Ce mardi 26 janvier, aux Pays-Bas, où la campagne vaccinale a débuté le 6 janvier, les personnes âgées de plus de 90 ans et vivant seules commencent à se faire vacciner, relate la chaîne NOS.

Une nouvelle étape commence aujourd’hui dans la campagne vaccinale des Pays-Bas lancée le 6 janvier.

Après les employés des maisons de retraite médicalisées, médecins et infirmières des urgences et soignant les patients atteints du Covid-19, et personnes âgées et handicapées des grandes et petites institutions, c’est désormais au tour des personnes âgées vivant seules de se faire inoculer le vaccin Pfizer-BioNTech.

«Aujourd'hui, les premières personnes de plus de 90 ans qui vivent encore de manière indépendante seront vaccinées», informe la chaîne de télévision néerlandaise NOS.

Elle précise que la première personne qui doit recevoir son injection habite dans la ville d’Apeldoorn.

Au total, les services de santé municipaux et régionaux néerlandais (GGD) envisagent de vacciner 45.000 personnes de cette catégorie d’âge.

Émeutes aux Pays-Bas face au couvre-feu

Le 23 janvier, face à la situation épidémique, les Pays-Bas ont instauré leur premier couvre-feu depuis la Seconde Guerre mondiale. Les habitants ont ainsi interdiction de sortir de chez eux entre 21h00 et 04h30, et ce au moins jusqu'au 9 février. Tout contrevenant encourt une amende de 95 euros.

Suite à l’introduction de cette mesure, des affrontements ont éclaté dans plusieurs villes. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a condamné «la violence criminelle» des premières émeutes survenues le 24 janvier, «les pires en quarante ans». À l’issue des heurts du 25 janvier, les forces de l’ordre ont annoncé l’interpellation de plus de 70 personnes.