Les Présidents français et finlandais évoquent l'équilibre dans les relations entre les puissances

Lors d’une conversation téléphonique ce 8 février, Emmanuel Macron et son homologue finlandais Sauli Niinistö ont fait le point sur la détérioration des relations entre la Russie et l’Union européenne, en soulignant l’importance de la préservation du dialogue entre les grandes puissances.

Le Président finlandais, Sauli Niinistö, s’est entretenu par téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron ce lundi 8 février, indique le site de la présidence finlandaise.

Après avoir discuté de la situation créée par la pandémie de Covid-19, ainsi que de la fabrication de vaccins, les deux dirigeants ont en outre exprimé leur inquiétude commune face aux «dernières démarches de la Russie» et à une aggravation rapide de ses relations avec l’Union européenne.

Lors de cette même conversation, les deux Présidents ont évoqué l'équilibre dans les relations entre les grandes puissances et souligné l’importance de la conservation d’un dialogue.

La Russie expulse des diplomates européens

Plus tôt, la Russie a présenté une note de protestation à trois diplomates européens accusés d’avoir participé à des rassemblements non-autorisés en soutien à l’opposant russe Alexeï Navalny à Moscou et Saint-Pétersbourg. Ils ont été expulsés par la suite.

Selon la porte-parole du ministère russe, ces personnes avaient été prises en flagrant délit.

Toutefois, face à l'expulsion de leurs diplomates, l’Allemagne, la Pologne et la Suède ont dénoncé le geste de Moscou. La Suède a à son tour expulsé un diplomate russe, alors que l’Allemagne et la Pologne ont déclaré personae non gratae des employés des missions diplomatiques russes dans leurs pays ce 8 février.