Les hôpitaux belges reçoivent des robots tueurs de Covid-19 – vidéo

Le service des soins intensifs de la clinique de l’Europe St-Michel à Bruxelles fonctionne «à plein régime», six lits sur huit sont occupés par des personnes ayant contracté le coronavirus. Mais l’arrivée d’un robot qui se déplace de chambre en chambre et les désinfecte avec des rayons ultraviolets «en un temps record» donne de l’espoir, relate Franceinfo dans un reportage.

​«Franchement c’est une belle avancée! C’est facile à utiliser, hyper efficace et cela permet de réinstaller les malades très vite quand une chambre se libère», a fait savoir à Franceinfo Jean-Michel Rullaaert, infirmier en chef de l’établissement.

Gros cylindre placé sur roulettes

Ce robot est l’un des 200 commandés par la Commission européenne à une société danoise. Ils devront être distribués à l’ensemble des États européens. Chaque appareil représente un gros cylindre, sur roulettes, aussi haut et large qu’un homme, avec des tubes phosphorescents attachés autour de lui.

Il est possible de lui donner des ordres en utilisant une tablette numérique: «Je choisis une chambre à nettoyer, je clique dessus et il part tout seul. Par écrit il me demande qu’on s’assure que la porte est ouverte, il entre dans la chambre et commence son travail!», raconte Jean-Michel Rullaaert.

Travail fini en 10 à 15 minutes

Le robot est en mesure de désinfecter tous les éléments dans la pièce en envoyant ses ondes d’ultraviolets. Sans faire aucun bruit, il finit son travail en 10 à 15 minutes.

Comme le précise Franceinfo, à ce jour, seuls deux hôpitaux français ont exprimé leur intérêt pour obtenir ces robots. D’autres sont invités à passer commande.