Un incendie s'est déclaré dans une usine d'armements en Bulgarie

Un incendie s'est déclaré ce mercredi 28 avril, vers 10h00 heure locale, dans un entrepôt d'emballages en carton de l'usine d'armements Arсus située à Lyaskovets, dans le centre-nord de la Bulgarie, a annoncé la radio nationale bulgare BNR.

Пожар във военния завод „Аркус” край Лясковец https://t.co/1JbYBVidhK — 60 Секунди - Новини (@novini168) April 28, 2021

«Le personnel a été évacué par précaution. Personne n'a été blessé, rien ne menace la ville de Lyaskovets ni les villages voisins. Il n'y a pas de menace pour l'environnement», a assuré le directeur exécutif de l'usine Banko Bankov.

Le foyer de l'incendie se trouve loin des munitions et des armes, ajoute la radio. Selon le site bulgare Vesti, l'incendie a été circonscrit.

«Ce n'est pas explosif, ce n'est pas toxique», a noté le directeur à BNR.

Les pompiers ont été alertés vers 12h40, heure locale. Actuellement, ils continuent de lutter contre les flammes. Trois véhicules anti-incendie des services régionaux de Veliko Tarnovo et de Gorna Oryahovitsa ont été dépêchés, précise le site bulgare 60 Sekundi.

Une enquête en cours sur d'autres explosions dans des usines militaires

Les nouvelles sur l'incendie de Lyaskovets arrivent le jour même où le parquet bulgare a déclaré soupçonner six ressortissants russes d'être impliqués dans des explosions survenues dans des usines et entrepôts militaires bulgares en 2011, 2015 et 2020. Après ces déclarations, le ministre russe Sergueï Lavrov a supposé que Sofia avait décidé de surpasser Prague et a appelé l’UE à enquêter sur le respect par ses membres des obligations dans le domaine du commerce d’armes.

En avril, la République tchèque avait accusé Moscou d’implication dans les explosions du dépôt de munitions de Vrbetice en 2014. Selon le New York Times, le marchand d’armes bulgare Emilian Gebrev a confirmé qu’il avait stocké des munitions dans les dépôts de Vrbetice et a avoué avoir livré des armes en Ukraine lors du conflit dans l’est du pays en 2014.

