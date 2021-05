Saint-Marin lance une campagne de tourisme vaccinal avec le Spoutnik V

Le ministre saint-marinais du Tourisme, Federico Pedini Amati, a annoncé le lancement à partir de la mi-mai d’une campagne pour les touristes qui voudraient se faire vacciner avec le Spoutnik V russe.

«Le vaccin russe Spoutnik V nous permet de lancer une campagne de tourisme vaccinal. Il est possible de vacciner avec le Spoutnik V des étrangers qui n’habitent pas Saint-Marin et qui ne sont pas citoyens italiens. Le projet de campagne est préparé, nous pouvons la lancer à partir de 17 mai», a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse.

Le ministre saint-marinais a ajouté que les touristes pourraient recevoir les deux doses du vaccin russe au cours des 28 jours après leur arrivée dans le pays et devraient faire la première piqûre lors de la première semaine de leur visite. Les touristes souhaitant se faire vacciner devront réserver des chambres d'hôtel au moins une semaine avant leur séjour et prévoir un autre voyage 21 à 28 jours plus tard pour recevoir leur seconde dose, selon le ministre.

Grazie alla disponibilità di @sputnikvaccine San Marino potrà offrire ai turisti la possibilità di vaccinarsi in occasione dei loro viaggi nella Repubblica di San Marino! pic.twitter.com/Zg2cUlZ1AX — SegreteriaTurismoSm (@SegrTurismoSm) May 12, 2021

​Saint-Marin-Spoutnik V: contrat gagnant-gagnant

La République de Saint-Marin a pleinement profité de sa situation particulière au sein du continent européen. N’étant pas membre de l’Union européenne, ce micro-État enclavé à l'intérieur de l'Italie n’a pas hésité à passer une commande du Spoutnik V, le premier vaccin anti-Covid du monde enregistré par la Russie en août 2020.

Après avoir reçu en février un premier lot du Spoutnik V, Saint-Marin a réussi à diminuer le nombre d’infections au coronavirus de 250 cas par semaine début avril jusqu’à zéro contamination que le pays enregistre depuis le 4 mai.

À part le statut de premier État en Europe qui a vaincu le Covid-19, Saint-Marin a toutes les chances pour que son économie reparte plus rapidement que celle de ses voisins européens et pour gagner un nouveau type de tourisme dont des opportunités s’ouvrent grâce à la coopération vaccinale avec la Russie.

Le Fonds russe d'investissements directs (RFPI), responsable de la promotion du Spoutnik V à l’étranger, s’est dit prêt lundi 10 mai à livrer des lots de vaccins supplémentaires à Saint-Marin.