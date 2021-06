Moscou enregistre un triste record de décès quotidiens en 24h du Covid depuis le début de la pandémie

Selon le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, près de 2.000 personnes sont hospitalisées chaque jour à cause du Covid-19 dans la capitale.

Ces tristes données interviennent après l’enregistrement la veille à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville du pays, du nombre le plus élevé en termes de décès à cause du Covid-19, avec 107 morts.

Sur l’ensemble du pays, 20.538 nouvelles personnes ont été contaminées dimanche pour un total de plus de 5,4 millions de cas depuis le début de la pandémie.

La Russie, l’un des pays les plus durement touchés au monde par la pandémie, est frappée de plein fouet depuis quelques semaines par le variant Delta, plus contagieux et qui s’est propagé dans au moins 85 pays, selon l’OMS.

Sur les 146 millions d’habitants russes, seulement quelque 21 millions ont reçu au moins une dose, selon les chiffres rendus publics vendredi.