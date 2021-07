Un élu et ex-policier en Italie tue un Marocain, provoquant des remous politiques

Quanto accaduto a #Voghera deve far riflettere. Se non fosse stato per un assessore leghista, intervenuto a difesa di una donna molestata, ora staremmo parlando di violenza su una donna innocente. La morte è sempre da scongiurare, ma la dinamica é di #legittimadifesa !!#21luglio pic.twitter.com/Ycofql8lJ1