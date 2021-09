Climat: plaintes contre cinq régions allemandes

De jeunes activistes et une association écologiste ont porté plaintes contre contre cinq régions allemandes devant la Cour constitutionnelle pour les contraindre à agir de façon en faveur du climat.

L'association DUH et seize "personnes mineures et jeunes adultes" ont poursuivi en justice les Etats de Saxe (est), Mecklembourg-Poméranie Occidentale (nord), Hesse (ouest), Saxe-Anhalt (centre) et de la Sarre (ouest), a indiqué l'ONG.

"Aucune" des régions visées par la plainte "n'a encore adopté une loi sur la protection du climat conforme (...) à l'Accord de Paris" sur le climat, explique la DUH dans un communiqué.

L'Allemagne table désormais sur une baisse de 65% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990, contre 55% auparavant, puis de 88% d'ici 2040, avec la volonté d'atteindre la neutralité carbone en 2045, cinq ans plus tôt que prévu.

En juillet des plaintes similaires, également soutenues par la DUH, ont déjà été déposées contre les Etats de Bavière (sud), Rhénanie du Nord Westphalie (ouest) et Brandebourg (est).