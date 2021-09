Les eurodéputés appellent à mettre fin à l'utilisation d’animaux dans la recherche

Réunis en plénière à Strasbourg, les députés européens ont réclamé à l'UE de mettre en place un plan d’action à l’échelle européenne, incluant des objectifs ambitieux et réalistes, ainsi que des délais pour supprimer progressivement le recours aux animaux dans la recherche et les essais.

Selon eux, cet objectif pourra être atteint au moyen de mesures de réduction, d’affinement et de remplacement des procédures impliquant des animaux vivants à des fins scientifiques, dès que ce sera possible sur le plan scientifique et sans abaisser le niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement.

Les députés européens souhaitent, dans ce sens, un financement suffisant à moyen et à long terme pour assurer la mise au point, la validation et l’introduction rapides de nouvelles méthodes d’expérimentation. Par ailleurs, ils affirment que les scientifiques, les chercheurs et les techniciens doivent être formés pour utiliser des modèles avancés ne recourant pas aux animaux et pour partager les bonnes pratiques.

S'ils se disent conscients qu’il existe des cas où l’expérimentation animale reste nécessaire pour acquérir des connaissances scientifiques pour certaines maladies en raison de l’indisponibilité, à l’heure actuelle, de méthodes n’ayant pas recours aux animaux, les eurodéputés soulignent cependant que ces régimes de tests doivent uniquement se dérouler dans des conditions optimales «qui réduisent la douleur, l’angoisse et la souffrance des animaux concernés, et protègent leur bien-être».

D'après un rapport de la Commission européenne, jusqu’à 12 millions d’animaux ont été élevés et tués à des fins d’expérimentation animale en 2017 sans avoir été effectivement utilisés pour des expériences.

Depuis 1986, l’UE dispose d’une législation spécifique sur l’utilisation des animaux à des fins scientifiques. Les règles actuelles limitent les essais sur les animaux dans le cadre de la recherche et fixent des exigences minimales concernant le logement et le soin des animaux.

Les essais sur les animaux liés aux produits cosmétiques finis sont interdits dans l’UE depuis 2004, et depuis 2009 pour les ingrédients cosmétiques.