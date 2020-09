Un SDF dénudé avec les jambes brisées découvert près d’Annecy

Les forces de l’ordre d’Annecy, alertées par une randonneuse, ont découvert le 19 septembre un homme dénudé et inconscient, aux jambes brisées et allongé au pied d’une petite barre rocheuse du Semnoz. Selon Le Dauphiné libéré, il s’agit d’un sans domicile fixe de nationalité belge et d’origine algérienne.