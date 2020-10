Pourquoi la tempête Alex attendue en France est-elle qualifiée de «bombe météorologique»?

À l'approche de la tempête Alex, attendue en milieu de nuit prochaine, quatre départements en France ont été placés jeudi en vigilance orange et un en alerte rouge par Météo France.

Une dépression qui «se creuse très rapidement»

Les spécialistes météo qualifient la tempête de «bombe météorologique» à cause de la rapidité avec laquelle elle va se former, selon la Chaîne Météo.

«Sous l'influence d'un puissant courant jet d'altitude et d'une descente d'air froid sur le proche Atlantique, une dépression venue mercredi du sud du Groenland se creuse très rapidement ce jeudi après-midi à l’entrée du golfe de Gascogne avant de remonter vers le sud de la Bretagne ce soir puis le nord de la région vendredi matin».

Durant cette intensification, les pressions baisseront très fortement jusqu’à 30 hectopascals en 12 heures, ajoute la Chaîne Météo.

Quels sont les départements les plus impactés?

Parmi les zones qui devraient être les plus impactées figurent la Loire-Atlantique, le Morbihan, notamment le pays de Vannes, Quiberon et les îles du Ponant, Groix, Houat, Hoedic. «Dans ces zones-là, on pourrait atteindre des rafales de 150 à 160 km/h. Ce qu'on ne retrouve qu'une fois tous les 10 ou 20 ans», a annoncé à France 3 Steven Tual de Météo Bretagne.

«C'est une masse d'air très froid qui descend directement du pôle et qui va venir booster la dépression. Il se trouve que le courant jet est en phase. Il y a donc tous les ingrédients pour créer une explosion de cette dépression et ce sera dans le golfe du Morbihan», ajoute M.Tual.

Le Finistère, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique ont été placés en vigilance orange pour vent violent et / ou pluie-inondation. Le Morbihan est en alerte rouge en raison du caractère exceptionnel de cette tempête.