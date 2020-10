Un homme bat sa femme en voiture sous les regards de nombreux passants à Saint-Étienne

Une femme de 28 ans s’est fait tabasser par son conjoint dans leur voiture, le 16 octobre peu après 9 heures du matin, sous les yeux de plusieurs passants, en pleine rue à Saint-Étienne, dans la Loire, relate Le Progrès.

Des témoins la protègent

Des commerçants ont été alertés par les cris de la victime et de son enfant, assis à l’arrière dans ce même véhicule et lui aussi témoin de la scène violente. La femme a fini par sortir du véhicule, arrêté à un feu, en état de choc, et a réussi à trouver refuge.

Rapidement, trois commerçants lui ont offert leur protection. L’agresseur est à son tour sorti de la voiture, armé d’une barre de fer. Il a été arrêté et placé en garde à vue par une patrouille de police arrivée sur les lieux.

La jeune femme aurait été régulièrement victime de violences conjugales, d’après les informations recueillies par le quotidien. Outre le jeune enfant témoin de la scène en voiture, le couple a d’autres enfants plus âgés.