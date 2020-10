Un simple contrôle vire à la violente agression de deux gendarmes en Charente-Maritime

Une interpellation mouvementée a eu lieu le 19 octobre en Charente-Maritime. Deux gendarmes ont été agressés et insultés par deux individus alcoolisés lors du contrôle de leur véhicule stationné sur le parking vide d’un supermarché. Ils ont été placés en garde à vue.

Deux gendarmes ont été agressés et frappés par un automobiliste et son passager lors d’un contrôle à Salles-sur-Mer, près de La Rochelle (Charente-Maritime) le 19 octobre, relate France Bleu.

Selon le média, les militaires en patrouille de la brigade de La Jarrie se sont approchés d’un fourgon stationné sur le parking vide d’un supermarché pour comprendre ce qu’il faisait là à 21h00.

Ils tentent de prendre la fuite

Tout à coup, le conducteur a démarré pour s’enfuir, mais il est resté bloqué avant d’avoir réussi à quitter le parking.

Comme l’indique France Bleu, le contrôle de l’état alcoolique de l’automobiliste a dégénéré. Ce dernier a porté des coups au visage d’un des gendarmes en l’insultant. Le passager du véhicule s’en est aussi mêlé, tentant de frapper le militaire. Sa collègue a alors sorti son pistolet à impulsion électrique, mais elle a également reçu des coups. La militaire a finalement réussi à utiliser son arme pour maîtriser les deux agresseurs.

D’après la source, le conducteur, 49 ans, et son passager, 26 ans, alcoolisés, ont été interpellés et placés en garde à vue pour violences et outrages.

Hier soir, deux #gendarmes ont été agressés et blessés lors d’un contrôle, suite refus d’obtempérer.

Le conducteur et son passager, alcoolisés, ont été interpellés.#Soutien à nos camarades de #CharenteMaritime.#NotreEngagementVotreSécurité pic.twitter.com/C7LmfpOjo2 — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) October 20, 2020

Les militaires se sont vus prescrire six jours d’Incapacité totale de travail (ITT) pour l’un et sept jours pour l’autre.