Un contrôle du couvre-feu tourne mal dans la Loire

L'incident s'est produit samedi vers 23h30 lors du contrôle, par deux policiers d'une brigade canine, d'un groupe de sept personnes alcoolisées qui violaient le couvre-feu dans le centre de cette commune de la vallée du Gier.

Trois d'entre elles ont bousculé et fait chuter au sol l'un des policiers, avant de le frapper à coups de poing et de pied et de prendre la fuite, précise la même source.

Placés en garde à vue

Connus des services de police, les trois hommes - parmi lesquels figurent deux frères - ont été arrêtés une heure plus tard en possession d'un gant volé au fonctionnaire de police agressé.

Ils ont été placés en garde à vue au commissariat de Saint-Chamond (Loire).

Le policier blessé, qui souffre d'hématomes au visage et d'une blessure à une main, s'est vu prescrire une interruption totale de travail (ITT) de huit jours et un arrêt de travail de 15 jours.