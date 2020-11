Il pénètre dans le bureau du maire avec un couteau à la main

Un résident du village de Gagnières, dans le Gard, a été interpellé et placé en garde à vue ce lundi 2 novembre après avoir pénétré dans le bureau du maire avec une arme de poing, raconte Le Midi Libre.

L’homme, connu au village pour avoir des problèmes psychologiques, s’est présenté à la mairie au moment de la sortie des écoles. Il a forcé le passage du secrétariat pour accéder directement au bureau du maire, Olivier Martin.

Surpris par cette intrusion, l’officiel, qui n’a pas vu l’arme, a demandé à l’homme de quitter son bureau et, ce dernier ne réagissant pas, a fini par le reconduire vers la sortie.

«L’isolement peut perturber les plus fragiles»

L’intrus a ensuite été désarmé et a pu rejoindre son domicile, juste pour être interpellé par des gendarmes un peu plus tard. Dans la foulée, une perquisition a été ordonnée afin de chercher d’autres armes.

Le maire estime que «l’isolement dû au confinement peut perturber les plus fragiles». «Avant, ils pouvaient voir du monde au café par exemple. Maintenant, certains peuvent péter les plombs. On le voit, même dans les zones rurales, on n'est pas à l’abri de ce genre de chose», a expliqué l’édile.